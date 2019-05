’Mooie prinses’ Bertens volgt Stöve op

Stöve heeft Kiki Bertens meteen een mailtje gestuurd na haar spraakmakende toernooiwinst in Madrid. „Appen of bellen doe ik niet met haar, mailen vind ik net zo mooi. Het is prachtig dat Kiki nu mijn ranking van toen heeft verbeterd, want dat heeft wel lang geduurd.”

Dan komt er ook nog even een nuance van de vrouw die in 1977 de finale van Wimbledon haalde. „Maar het is natuurlijk nog wel interessant om af te wachten op welke plek ze aan het eind van het jaar staat. De vijfde plaats van mij was een eindejaarsranking, want aan die tussentijdse ranking deden we toen niet. Ik denk dat Kiki nog wel hoger kan komen dan die vierde plaats. Kijk eens wie ze allemaal verslaat. Ik zie haar best in staat om op nummer één te komen. Ze is zelf al heel goed en heeft een prachtig team om zich heen.”

Denkt Stöve ook dat Bertens in staat is op korte termijn een grandslamtoernooi te winnen? „Dat is heel wat anders dan een gewoon WTA-toernooi, want je moet dan zeven wedstrijden goed zijn en wat geluk hebben. Maar als je dit allemaal zo ziet, dan kan het. Kiki is heel goed en het niveau van de topspeelsters ligt erg dicht bij elkaar.”