Emotionele verrassing voor Reshmie Oogink in quarantainehotel

TOKIO - De zo vurig gewenste versoepelingen van de regels in het in het quarantainehotel in Tokio, komen voor Reshmie Oogink geen dag te vroeg. De olympische taekwondoka zit al zes nachten gevangen zit in het beruchte hotel. Oogink beleefde dinsdag een aantal zeer emotionele momenten. Als een positieve coronatest geen roet in het eten had gegooid, zou ze op deze dag namelijk haar eerste Zomerspelen afsluiten met misschien wel een medaille. Om de pijn van die gedachte te verzachten, kwamen haar dierbaren met een ontroerende verrassing voor de 31-jarige topsporter.