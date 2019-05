Degradatie uit Eredivisie: chaos troef bij NAC

De spelers van NAC Breda druipen af. Volgend seizoen wacht de Keuken Kampioen Divisie. Ⓒ VI Images

HEERENVEEN - NAC Breda wacht loodzware tijden na de onvermijdelijke degradatie die volgde op de 2-1 nederlaag in en tegen Heerenveen. Het is chaos troef in Breda, waar niemand weet hoe het verder moet. Van de grootaandeelhouders tot de directie en de hoofdtrainer tot de spelersgroep. Eén ding is zeker: het gaat een hele lange, hete zomer worden voor de Brabantse cultclub.