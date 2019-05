PSV heeft het zelf verprutst

Luuk de Jong wordt niet voor de derde keer op rij kampioen van Nederland met PSV Ⓒ BSR/Soccrates

ALKMAAR - Bij PSV staat winnen op 1, 2 en 3, zo luidt het credo in Eindhoven. Zo bezien is het seizoen van de regerend landskampioen dus mislukt. Met Mark van Bommel, als speler juist altijd getypeerd als een ’winnaar’, aan het roer heeft PSV het na de winterstop volledig laten liggen. De verdiende nederlaag bij AZ (1-0) is weliswaar de genadeklap, maar de 24-voudig landskampioen zal vooral terugdenken aan eerdere fatale uitglijders en de haren uit het hoofd trekken.