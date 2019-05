’Zo’n goed team dat de titel Ajax niet mocht ontglippen’

„Wat kan-ie verdedigen, hè?”, had Chantal Janzen vast gezegd als ze bij Ajax-FC Utrecht (4-1) was geweest. Matthijs de Ligt zette na afloop van AZ-PSV (1-0) op het veld in de Johan Cruijff ArenA een Ajax-lied in. „Ik kreeg de microfoon in mijn handen gedrukt”, verontschuldigde hij zich even later lachend voor de vele valse noten. „Dus toen moest het maar.”

De aanvoerder mag overmorgen in Doetinchem de kampioensschaal in ontvangst nemen. En daar zag het na 38 seconden Ajax-FC Utrecht en de treffer van Othmane Boussaid niet naar uit. „Ik dacht: zó dat is snel”, aldus de opgeluchte De Ligt. „Maar ook dat er genoeg tijd was om het recht te zetten. Dat is het voordeel van een tegentreffer in de eerste minuut. Er kwam een energie los die ik dit seizoen weinig heb gezien.”

Het spannendst vond de international het na afloop. Ajax’ eigen wedstrijd was afgelopen, maar in Alkmaar liep de extra tijd van vier minuten. Op de grote schermen in het stadion was de slotfase van AZ-PSV te zien. „Het verschil tussen 1-0 of 1-1 was levensgroot. Dus was het lekker dat PSV daar verloor. We weten dat PSV vaak in de slotfase scoorde, dus toen AZ in de 93e minuut de bal verloor, dacht ik: ’Oh, daar gaan we weer’. Maar het viel mee.”

Volgens de mannetjesputter is de 34e Amsterdamse landstitel het kampioenschap van het collectief. „Het is wel een cliché, maar we hebben dit jaar in alle competities 170 goals gemaakt. En het hele team was daar verantwoordelijk voor. Als je nu ook Klaas weer ziet, die in de spits staat en scoort. We hebben het met zijn allen gedaan. Iedereen heeft zijn aandeel en iedereen is erbij betrokken”, aldus De Ligt die van een ’feest met de rem erop’ sprak. „Het liefst wil je helemaal uit je bol gaan, maar we moeten ervoor zorgen dat we de schaal woensdag met een goed gevoel kunnen optillen.”

En: „We hunkeren al lang naar een titel en hebben dit jaar zo’n goed team dat die ons dit jaar niet mocht ontglippen. Dat beseften we wel.”

Bekijk hieronder de doelpunten van Ajax tegen FC Utrecht: