Foutloze Verstappen moet het doen met restjes

Max Verstappen pakte in Barcelona zijn tweede podiumplek van het seizoen. Ⓒ BSR Agency

BARCELONA - Net als in Australië, Bahrein, China en Azerbeidzjan viel er in Spanje niets aan te merken op de prestaties van Max Verstappen. Foutloos ging hij rond op het Circuit de Catalunya. Toch lagen er voor de Red Bull-rijder aan de finish slechts kruimels klaar. Lewis Hamilton won, vóór teamgenoot Valtteri Bottas en de Nederlander moest het doen met een derde plaats. Verstappen zei het niet hardop, maar aan zijn lichaamstaal was af te lezen dat dat toch wel een klap in zijn gezicht was.