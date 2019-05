Dumoulin: ’Roglic is nu te sterk voor me’

Tom Dumoulin Ⓒ BSR/Soccrates

FUCHECCIO - Hij counterde scherp, zoals het een kampioen betaamt. „Een mokerslag!? We zijn pas net op weg, er gaat echt nog heel veel gebeuren.” Tom Dumoulin schudde er, gelouterd als hij is zijn hoofd bij, wetende dat de opportunisten zich altijd het hardste laten horen. Als we hen moeten geloven kan Dumoulin er helemaal niets meer van en heeft Primoz Roglic na 213 van de in totaal 3578,8 kilometer deze Giro d’Italia al gewonnen.