Ton Boot Ⓒ Rene Bouwman

„Ik heb er slapeloze nachten van gehad”, aldus wielrenner Tom Dumoulin, en hij was niet de enige. Er heerste gezien de reacties na de voetbalwedstrijd Ajax-Tottenham Hotspur bij een opmerkelijk groot deel van onze bevolking -supporter van Ajax of niet- een diep gevoel van teleurstelling en verslagenheid. Aangeslagen fans huilden terechte tranen, het was geen aanstellerij.