Belgische bondscoach wil veel meer spelers meenemen naar EK: ’Misschien wel 27’

De Spaanse trainer van de Rode Duivels, die dinsdag met liefst 8-0 van Wit-Rusland wonnen, is een voorstander van een eindronde waarin de deelnemende landen 26 of 27 spelers mee mogen nemen.

In elke linie speler extra

„Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel doelman toevoegen. Ik heb dat al besproken met andere bondscoaches, zoals die van Engeland en Italië. We hopen dat de UEFA erover nadenkt”, zei Martinez. De bondscoaches mogen voor het aanstaande EK 23 spelers in hun definitieve selectie opnemen.

De laatste keer dat dat aantal voor een eindronde werd bijgesteld, was in 2002. Tijdens EURO 2000 mochten er nog 22 spelers geselecteerd worden, voor het WK van twee jaar later werd dat opgehoogd naar 23. Martinez ziet de door hem gewenste uitbreiding van de selecties als een volgende stap om de wedstrijdenlast wat te verlichten en blessures bij overbelaste spelers te voorkomen.

Volgende stap

Het speelschema van het huidige seizoen is door de coronapandemie drukker dan ooit. „Het toelaten van vijf wissels was een eerste stap om de kwaliteit van de wedstrijden te garanderen, de volgende stap is om per linie een extra speler toe te laten”, onderbouwt Martinez zijn mening.