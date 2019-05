Tadic: ’Donny heeft me het meest verbaasd’

Tadic prijst zich gelukkig elke dag met de talenten van Ajax te mogen werken. „Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Donny van de Beek hebben geweldig veel progressie geboekt, waarbij Donny me het meest heeft verbaasd”, aldus de routinier.

Bekijk ook: Ajax officieus kampioen van Nederland

„Hij is nóg meer voor het voetbal gaan leven. Donny luistert graag naar de oudere spelers, is nog beter op zijn voeding gaan letten en harder gaan trainen in de gym. Als je hem aan het begin van het seizoen zag en nu ziet, dan is dat een wereld van verschil. Prachtig.”

Nouri

Mooie woorden van de Serviër over Van de Beek, die bij het vieren van de officieuze landstitel ook nog even dacht aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die na het laatste fluitsignaal van AZ-PSV (1-0) - dat op grote schermen te zien was in de Johan Cruijff ArenA - werd toegezongen door de Ajax-fans.

Dat Ajax de 34e landstitel bemachtigde, maakte het feest voor de vrienden van Nouri, Van de Beek en Hakim Ziyech, extra bijzonder. Nouri speelde zoals bekend met nummer 34. Diverse Ajacieden willen woensdag in Doetinchem niets liever dan het 34e landskampioenschap opdragen aan Nouri.