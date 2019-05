’Gio’ in tranen: ’Intens en emotioneel’

De afzwaaiende coach van Feyenoord hield het niet droog toen zijn zoons Jake en Joshua en hun neefjes en nichtjes de spelerstunnel uitkwamen met de vijf prijzen die hij als hoofdtrainer won. „Het was intens en emotioneel”, zegt Van Bronckhorst. „Je sluit vier jaar af omringd door alles wat Feyenoord ademt en wat familie is.”

Giovanni van Bronckhorst met zijn familie Ⓒ BSR/Soccrates

Ook oma Van Bronckhorst hield het niet droog, toen haar kleinzoon de hele Kuip naar haar liet zwaaien. Zij zag hoe Ronald Koeman mooie woorden overhad voor de jongen die ook zij zag uitgroeien tot de meest succesvolle coach uit de historie van Feyenoord. „Ik was erbij toen jij je eerste stapjes zette als trainer”, zei Koeman over zijn voormalig assistent in Rotterdam-Zuid. „Het zijn grote stappen geworden. Altijd eerlijk en een voorbeeld in hoe jij het gezicht van Feyenoord bent geweest. Ik hoop dat je volgende stap net zo’n mooie club zal worden als deze mooie club Feyenoord is.”

Van Bronckhorst kreeg daarna het grootste eerbetoon vanuit de club. Van het fonkelnieuwe jeugdcomplex van Feyenoord, dat deze zomer wordt opgeleverd, zal de hoofdtribune zijn naam dragen. „Dat maakt me heel trots en had ik niet verwacht”, aldus de coach, die eerder opnieuw geëmotioneerd raakte. „Het is voor mij de basis geweest van mijn carrière, Ik was zeven jaar oud toen ik op Varkenoord terechtkwam. Om mijn naam daar op de hoofdtribune te zien is mooi. Ik hoop dat vele talenten van de academy daar nog een heel mooie carrière tegemoet kunnen gaan.”

Bekijk ook: Van Persie trainde wondervolley in zwembad