Badr Hari per ambulance afgevoerd

Arnhem - Terwijl zijn veelal jonge fans z’n naam scanderen, is Badr Hari onder politiebegeleiding per ambulance weggevoerd van Gelredome richting ziekenhuis. Elkaar verdringend om een laatste glimp van hun held te kunnen opvangen. Zijn trainer, beveiligers en leden van ’team Hari’ in tranen bij de poort achterlatend.