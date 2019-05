Bosz houdt vertrouwen in Champions League

Peter Bosz, trainer van Bayer Leverkusen. Ⓒ BSR/Soccrates

LEVERKUSEN - Met het oog op Champions League-voetbal liet Bayer Leverkusen tegen het Schalke 04 van Huub Stevens dure punten liggen (1-1) en dus was Peter Bosz na afloop een ontevreden trainer. „Ik ben teleurgesteld over het resultaat, maar zeker ook over ons spel na rust”, aldus de oud-trainer van Ajax, wiens gezicht prompt opklaarde toen hij tijdens het interview vanaf de tribune werd toegezwaaid door zijn kleinzoontje. „Kijk, daar heb je mijn kleinzoon. Het mooiste wat er is in het leven.”