Stefan de Vrij met Internazionale kampioen in Italië

Stefan de Vrij (rechts) zaterdagavond in duel met Simy van Crotone. Ⓒ REUTERS

Internazionale is voor het eerst sinds 2010 kampioen van Italië geworden. De ploeg uit Milaan van international Stefan de Vrij is na het gelijkspel van Atalanta bij Sassuolo (1-1) met nog vier speelronden te gaan niet meer in te halen in de Serie A.