De Boer rijgt de overwinningen aaneen

De start van De Boer in de Verenigde Staten was niet al te best, maar de Nederlandse oefenmeester bleef vasthouden aan zijn voetbalfilosofie en dat begint zijn vruchten af te werpen.

Voor de vierde keer op rij wist Atlanta te winnen. Dit keer moest Orlando City het onderspit delven (1-0). Gonzalo Martinez schoot na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de touwen. In de drie voorgaande duels won de regerend landskampioen van Colorado Rapids (1-0), Sporting Kansas City (0-3) en Toronto FC (2-0)

De Boer is niet alleen bezig om de ene na de andere overwinning aaneen te rijgen, in al zijn afgelopen zeges hield de voormalig verdediger van onder ander Ajax en Barcelona telkens de nul.

Door twaalf punten te pakken uit de laatste vier wedstrijden kan De Boer het vizier naar boven richten. Inmiddels is hij met zijn ploeg opgeklommen naar de vijfde plaats in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Atlanta staat zes punten achter op koploper Philedelphia Union, maar de huidige lijstaanvoerder heeft twee wedstrijden meer gespeeld.