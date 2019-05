’Het is voor Dumoulin in Giro oppassen geblazen’

„Er zijn wat open stukken en er wordt behoorlijk wat wind verwacht. Oppassen geblazen dus, zoals het heel de week het geval is. Er zit een aantal heel lange ritten in, dat gaat ook zwaar doorwegen in de rest van de Giro”, aldus Reef, die zijn kopman gisteren goed beschermd zag worden door de ploeg.

De ploegleiding van Team Sunweb bekijkt maandagochtend via Google Maps waar de problemen qua waaiers kunnen ontstaan. Er wordt in elk geval windkracht 7 richting de kust verwacht.

De Duitser Pascal Ackermann verraste in de tweede Giro-rit door in de sprint de favorieten Elia Viviani, Caleb Ewan en Fernando Gaviria achter zich te houden.