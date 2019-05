Wijnaldum: ’Dit doet ontzettend veel pijn’

Zondagmiddag moest Liverpool hopen op een stunt van Brighton, maar de nummer zeventien van de Premier League was niet bij machte om het The Citizens moeilijk te maken, al kwam het wel nog met 1-0 voor. City won uiteindelijk eenvoudig met 1-4.

De ploeg van Wijnaldum deed wat het moest doen en won in eigen huis van Wolverhampton (2-0), maar het mocht niet baten voor The Reds. Een eerste landstitel sinds 1990 verdween als sneeuw voor de zon. „We wilden er alles aan doen om de langverwachte titel voor deze prachtige club en geweldige fans binnen te slepen”, liet Wijnaldum weten op Twitter.

„Het doet ontzettend veel pijn dat we ons doel niet hebben bereikt”, aldus de Oranje-international. „We hebben er hard voor gevochten, zo hard als we konden. We mogen trots zijn op de manier hoe wij als team hebben gespeeld en hoeveel punten we hebben behaald.” Liverpool haalde 97 punten en verloor in het hele competitieseizoen slechts één keer, op bezoek bij de landskampioen (2-1). „Het komt hard aan, dat we net iets te kort komen.”

„Mijn dank is groot”, zegt Wijnaldum over zijn ploeggenoten, coaches, de staf en de supporters. „We komen terug en zullen hard strijden om de titel volgend seizoen te winnen. Maar eerst hebben we nog één wedstrijd te spelen in Madrid!”, doelt Gini op de Champions League-finale op 1 juni, die tegen Tottenham Hotspur wordt gespeeld in het stadion van Atletico Madrid: Wanda Metropolitano.