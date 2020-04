Hack hakt erin bij Danny Makkelie

Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Aan de stem van Danny Makkelie was duidelijk te horen dat de hack van zijn Instagram-account er hard had ingehakt bij de topscheidsrechter en politieman. „Bij de politie werken we zonder beschermingsmiddelen, zijn de mondkapjes bijzonder schaars en gaan we soms onbeschermd de wijk in. En dan zou ik grote hoeveelheden mondkapjes in de aanbieding hebben volgens mijn Instagram-account”, zegt hij beduusd.