KNVB ook met schaal naar Eindhoven

Puur theoretisch kan PSV, dat drie punten en veertien doelpunten achter Ajax staat, tegen Heracles Almelo nog kampioen worden. „We moeten altijd alle scenario’s openhouden”, zegt een woordvoerder van de voetbalbond.

Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma heeft het koffertje met een replica van de schaal achter in zijn auto. Maar hij zal niet, zoals gebruikelijk, met de schaal poseren voor FOX Sports en de fotografen, omdat dit voor PSV na de nederlaag bij AZ zout in de wond is.

Algemeen directeur Eric Gudde reist naar Doetinchem met de kampioensschaal, die normaal gesproken rond half tien aan Matthijs de Ligt wordt overhandigd. De KNVB en Ajax communiceren later welke Ajax-prominent daarbij zal assisteren.