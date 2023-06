Amsterdammers betalen naar verluidt 8,5 miljoen euro Bosnische middenvelder Tahirovic vertrekt naar Ajax

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ajax heeft Benjamin Tahirovic overgenomen van AS Roma. De twintigjarige Bosnische middenvelder speelde twee jaar bij de Italianen en was eerder actief voor het Zweedse Vasalunds IF. Tahirovic is sinds maart van dit jaar international voor Bosnië en Herzegovina. Ajax betaalt naar verluidt inclusief bonussen 8,5 miljoen euro voor de Bosniër.