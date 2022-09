Programma WK wielrennen: junioren en beloften aan de beurt op vrijdag

Doordat de WK dit jaar aan de andere kant van de wereld plaatsvinden, zullen de Nederlandse wielerfans vroeg uit de veren moeten. De meeste koersen starten midden in de nacht en finishen vroeg in de Europese ochtend.

Mathieu van der Poel reisde zaterdagavond af naar Australië. Hij is van plan om zondag overdag na aankomst wakker te blijven en op die manier zijn jetlag te ’verslaan’. „Dan ben je ’s avonds meestal moe genoeg om door te slapen.”

Op woensdag kwam Van der Poel voor de eerste keer in actie. Hij deed met Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Bauke Mollema en Daan Hoole aan de mixed relay. Een onderdeel dat voor Nederland dramatisch verliep na vroege kettingproblemen van Mollema en een nog vroegere val van Annemiek van Vleuten. Ondanks alle pech werd de Oranje-equipe toch nog vijfde op slechts 14 tellen van het brons. Het onderdeel werd gewonnen door de Zwitsers met enkele seconden marge op Italië.

Op zondag 25 september hoopt Van der Poel, die als veldrijder al vier keer de regenboogtrui veroverde, voor de eerste keer een medaille te veroveren tijdens de wegwedstrijd van een WK. In 2018, in het Schotse Glasgow, was hij wel al dichtbij een Europese titel. De alleskunner eindigde toen als tweede.

Tijdrijden

Voor Van Dijk begon het WK een paar dagen eerder nog schitterend. In de nacht van zaterdag op zondag snelde de Nederlandse naar het goud in de tijdrit. Van Vleuten stelde teleur met een zevende tijd.

Bij de mannen veroverde Tobias Foss verrassend het goud op het onderdeel tijdrijden. De 25-jarige Noor had voor het parcours over ruim 34 kilometer 40 minuten en 2 seconden nodig.

Het zilver ging naar de Zwitser Stefan Küng, die 3 seconden langzamer was dan Foss. De Belg Remco Evenepoel werd derde. De Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna eindigde slechts als zevende op bijna 1 minuut van Foss. Daan Hoole en Bauke Mollema eindigden niet bij de beste twintig.

Beloften

Maandag bij de beloften was het nogmaals Noors feest. Dit keer was het Søren Wærenskjold die boven kwam drijven. De Nederlanders - kwamen mede door pech - niet in het stuk voor.

Annemiek van Vleuten

Voor Van Vleuten (39) is wielerseizoen 2022 ondanks de tegenvallende tijdrit en de pech tijdens de mixed relay al meer dan geslaagd. Toch is zer er op gebrand om het topjaar in stijl af te sluiten: met goud op de WK. Ze was dit seizoen de beste in Luik-Bastenaken-Luik, de Giro Donne en de Tour de France Femmes. Vroeg in het seizoen won ze ook nog de sprint van de sneller geachte Demi Vollering in Omloop Het Nieuwsblad en onlangs kwam er ook de eindzege in de Vuelta voor vrouwen bij. Kan hier nog wat bij komen? Ondanks een klein breukje in de elleboog en enkele schaafwonden zit ze alweer op de fiets en is de hoop nog niet opgegeven. Maar ideaal is het uiteraard niet.

„Het is bijzonder om te constateren dat je eigenlijk al helemaal tevreden mag zijn nog voordat de wereldkampioenschap geweest zijn. Het toernooi dat ook wel eens hét hoofddoel was. Maar ik ben er niet minder ambitieus om, ik wil in Wollongong voor goud gaan”, zei ze voor het WK.

De WK vinden dit jaar plaats in Australië. Ⓒ ANP/HH

Programma

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

Wegwedstrijd, junioren mannen U19 (135,6 km)

Start: 08.15 uur / 00.15 uur

Finish: rond 11.35 uur / rond 03.35 uur

Wegwedstrijd, beloften mannen U23 (169,8 km)

Start: 13.00 uur / 05.00 uur

Finish: rond 17.10 uur / rond 09.10 uur

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Wegwedstrijd, junioren vrouwen U19 (67,2 km)

Start: 08.00 uur / 00.00 uur

Finish: rond 09.50 uur / rond 01.50 uur

Wegwedstrijd, elite vrouwen (164,3 km)

Start: 12.25 uur / 04.25 uur

Finish: rond 17.00 uur / rond 09.00 uur

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Wegwedstrijd, elite mannen (266,9 km)