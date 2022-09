Programma WK wielrennen: kunnen mannen zondag succes vrouwen herhalen?

Doordat de WK dit jaar aan de andere kant van de wereld plaatsvinden, zullen de Nederlandse wielerfans vroeg uit de veren moeten. De meeste koersen starten midden in de nacht en finishen vroeg in de Europese ochtend.

Tijdrijden

Voor Van Dijk begon het WK een schitterend. In de nacht van zaterdag op zondag snelde de Nederlandse naar het goud in de tijdrit. Van Vleuten stelde teleur met een zevende tijd.

Bij de mannen veroverde Tobias Foss verrassend het goud op het onderdeel tijdrijden. De 25-jarige Noor had voor het parcours over ruim 34 kilometer 40 minuten en 2 seconden nodig.

Het zilver ging naar de Zwitser Stefan Küng, die 3 seconden langzamer was dan Foss. De Belg Remco Evenepoel werd derde. De Italiaanse titelverdediger Filippo Ganna eindigde slechts als zevende op bijna 1 minuut van Foss. Daan Hoole en Bauke Mollema eindigden niet bij de beste twintig.

Drama op mixed relay

Op woensdag kwam Van der Poel voor de eerste keer in actie. Hij deed met Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Bauke Mollema en Daan Hoole aan de mixed relay. Een onderdeel dat voor Nederland dramatisch verliep na vroege kettingproblemen van Mollema en een nog vroegere val van Annemiek van Vleuten. Ondanks alle pech werd de Oranje-equipe toch nog vijfde op slechts 14 tellen van het brons. Het onderdeel werd gewonnen door de Zwitsers met enkele seconden marge op Italië.

Op zondag 25 september hoopt Van der Poel, die als veldrijder al vier keer de regenboogtrui veroverde, voor de eerste keer een medaille te veroveren tijdens de wegwedstrijd van een WK. In 2018, in het Schotse Glasgow, was hij wel al dichtbij een Europese titel. De alleskunner eindigde toen als tweede.

Onverwachte vreugde bij de vrouwen

Ondanks al haar val op de mixed relay en haar matige tijdrit heeft Annemiek van Vleuten het WK geweldig afgesloten. Ondanks een breukje in haar elleboog won ze goud, dankzij een late uitval. Dit terwijl het er lang uitzag dat de Nederlandse equipe naast het eremetaal zou grijpen.

Beloften en junioren

Maandag bij de beloften was het in de tijdrit wederom een Noors feest. Dit keer was het Søren Wærenskjold die boven kwam drijven. De Nederlanders - kwamen mede door pech - niet in het stuk voor.

Bij de wegrit werd Olav Kooij wel vijfde. De renner van Jumbo-Visma zag hoe de Kazach Yevgeniy Fedorov naar het goud reed. Bij de junioren was de Duitser Emil Herzog de sterkste.

Bij de vrouwen was Zoë Backstedt uit het Verenigd Koninkrijk op beide onderdelen superieur. Nienke Vinke pakte nog brons in de wegrit.

De WK vinden dit jaar plaats in Australië. Ⓒ ANP/HH

Programma

ZONDAG 25 SEPTEMBER

Wegwedstrijd, elite mannen (266,9 km)