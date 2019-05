Barça-spelers weggefloten: ’Nog nooit meegemaakt’

En dat terwijl Camp Nou slechts matig was bezet, met ongeveer 57.000 fans op de tribunes, die plaats bieden aan bijna 100.000 mensen. „We hebben zware dagen achter de rug”, zei middenvelder Sergio Busquets. „Maar we willen uit het dal komen en moesten onze fans dus onder ogen zien. Ze hebben hun boosheid laten blijken, maar wij moeten door.”

De manier waarop Barcelona werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League heeft diepe wonden geslagen. De Catalanen versloegen Liverpool in Camp Nou met 3-0, maar gaven die royale uitgangspositie afgelopen week op Anfield volledig uit handen: 4-0.

„Ik heb wedstrijden en finales verloren, maar zoiets als dit had ik nog nooit meegemaakt”, zei Busquets, die tegen Getafe (2-0) na een paar mislukte passes ook werd uitgefloten. „Het is voor ons allemaal moeilijk, maar het hoort bij de sport. We moeten samen door.”

