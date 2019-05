Italiaan is de baas tijdens Londense clash in Baku

De 45-jarige Italiaan mag op woensdag 29 mei in Baku de eindstrijd tussen de Engelse clubs Arsenal en Chelsea leiden. Rocchi fungeerde eerder twee keer als vierde man bij finales van het tweede Europese bekertoernooi, in 2010 (Atletico Madrid - Fulham) en 2017 (Ajax - Manchester United).

De Italiaan mocht twee jaar geleden wel al de strijd om de Europese Supercup tussen Real Madrid en ManUnited leiden. Rocchi was in 2018 ook actief op het WK in Rusland. De UEFA maakt in een later stadium bekend wie op 1 juni in Madrid de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham Hotspur mag fluiten.