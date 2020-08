Parijs in vuur en vlam na finaleplek PSG, politie grijpt in

Het was voor het eerst in de clubhistorie dat PSG zich verzekerde van een plek in de finale van het miljardenbal. De Franse kampioen was in Lissabon met 3-0 duidelijk te sterk voor RB Leipzig.

Supporters zijn blij met het behalen van de finale van de C-finale en vieren dat. Ⓒ BSR Agency

Na het laatste fluitsignaal stroomden de straten vol duizenden dolenthousiaste voetbalfans die wel zin hadden in een feestje. De politie gebruikte onder meer traangas om de supporters te verspreiden.

In Frankrijk zijn de coronamaatregelen al weer een tijdje aangescherpt. In Parijs geldt in sommige drukke zones onder meer een mondkapjesplicht om de corona-epidemie te beteugelen. Alles wijst erop dat het virus in de regio weer actiever circuleert. Op Ile-de-France - Parijs en regio - is de toename van het aantal besmettingsgevallen weer flink toegenomen.