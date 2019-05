Kuwas van Heracles naar Dubai

De 26-jarige aanvaller, international van Curaçao, verhuist naar Al Nasr uit Dubai. Kuwas, dit seizoen een van de smaakmakers in Almelo, ondertekende een contract voor twee jaar in de Verenigde Arabische Emiraten.

Play-offs

„Na drie mooie seizoenen denk ik dat ik klaar ben voor een nieuw avontuur”, zegt de vleugelspits, die dit seizoen tien doelpunten maakte en ook tien assists gaf. Heracles heeft zich geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal.

„Het was bij ons bekend dat Brandley graag een nieuwe uitdaging wil aangaan”, aldus technisch manager Tim Gilissen. „Hij heeft deze transfer afgedwongen door zijn spel in de laatste jaren. We hebben een speler gezien die zich sinds zijn komst naar onze club fantastisch heeft ontwikkeld. Hij heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van andere clubs en maakt straks een mooie stap.”

Oranje

Via FC Volendam en Excelsior belandde Kuwas in 2016 bij Heracles. Hij was onder Danny Blind zelf even in beeld bij Oranje, maar besloot interlands te gaan spelen voor Curaçao.

