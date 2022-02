KNVB: voorlopig geen duels tegen Rusland en Belarus

Video

‘Dit scenario is nachtmerrie voor Russische generaals’

De oorlog in Oekraïne is de vijfde dag ingegaan. Volgens Oekraïense strijdkrachten heeft het Russische leger het tempo van het offensief verlaagd. Hoogleraar Rob de Wijk ziet problemen voor Rusland als ze in de Oekraïense steden moeten gaan vechten.