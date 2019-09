Ludovit Reis, de Frenkie van Barça B

Ludovit Reis in actie namens Jong Oranje. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZEIST - Jong Oranje start dinsdag de kwalificatiecampagne voor het EK in Hongarije en Slovenië met een thuisduel tegen Cyprus. Middenvelder Ludovit Reis (19) is een opvallende aanwezige in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi. De geboren Haarlemmer, kind van Slowaakse ouders, vertrok deze zomer van FC Groningen naar Barcelona B, een transfer die hij in zijn stoutste dromen niet voor mogelijk had gehouden. „Ik hoefde me in de kleedkamer niet eens voor te stellen!”