Serena Williams wint bij rentree op gravel

Williams verloor vorig jaar op het grandslamtoernooi van Parijs in de vierde ronde van de Russin Maria Sharapova. Het was haar laatste partij op gravel, Roland Garros was het enige graveltoernooi waar Williams vorig jaar speelde.

Williams kwam in 2019 alleen op hardcourt uit. Haar laatste zege boekte ze in maart op het WTA-toernooi van Miami in de tweede ronde tegen dezelfde Peterson. Toen verloor ze in de derde ronde van de Chinese Qiang Wang.

In de tweede ronde van het WTA-toernooi van Rome treft Williams mogelijk haar zus Venus. Die moet dan wel eerst winnen van de Belgische Elise Mertens.