Tegenvaller voor Bayern in aanloop naar kampioensduel

De keeper raakte op 14 april geblesseerd aan een kuit en is sceptisch over zijn inzetbaarheid in de beslissende thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van aanstaande zaterdag.

„Ik heb er alle vertrouwen in dat Bayern kampioen zal worden. Of ik een rol kan spelen, kan ik nog niet zeggen”, zei Neuer. Hij werkt aan zijn rentree voor het duel met Eintracht of voor de bekerfinale tegen RB Leipzig van een week later.

Bayern heeft twee punten meer dan concurrent Borussia Dortmund, dat uit speelt bij Borussia Mönchengladbach.

