Ajax strikt Bayern München voor oefenduel

Op 24 juli om 16.30 zal er afgetrapt worden in de Allianz Arena, de thuishaven van de Europese grootmacht. Meteen na het treffen met Der Rekordmeister reist Ajax door naar het Oostenrijkse Bramberg, waar een trainingskamp op de planning staat.

Ajax speelde drie jaar geleden voor het laatst tegen de Duitsers. In de groepsfase van de Champions League 2018/19 zaten de twee in dezelfde poule. In München werd het 1-1, terwijl de return in Amsterdam in 3-3 eindigde.

Overigens maakte Ajax eerder al bekend dat het ook oefent tegen de recordkampioen van België. Het duel met RSC Anderlecht wordt op 16 juli afgewerkt.