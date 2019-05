Wattimena volgt Barney op aan zijde Van Gerwen

De 31-jarige darter uit Westervoort neemt de plaats in van Raymond van Barneveld, die Wattimena op zijn twitteraccount veel succes wenst in de titelstrijd. „Ik heb prachtige momenten gehad samen met Michael en Co Stompé, maar het is nu tijd dat iemand anders het overneemt”, aldus Barney.

Ook Jeffrey de Zwaan was een gegadigde om de plaats van Van Barneveld in te nemen, maar de PDC heeft met Wattimena ’gewoon’ de hoogste geklasseerde Nederlander achter Van Gerwen op de Order of Merit genomen.

Wattimena kan het maar moeilijk bevatten, zo vertelt hij op Twitter. „Raymond heeft mooie dingen laten zien met Michael. Hopelijk mag ik dat ook doen!”