De Graafschap waarschuwt fans voor duel met Ajax

Zij kunnen rekenen op een landelijk stadionverbod van zestig maanden en een boete van minimaal 450 euro. Ze worden ook aansprakelijk gesteld voor kosten die De Graafschap moet maken.

De KNVB kan thuisclubs een boete van 15.000 euro opleggen als het veld door supporters wordt betreden. De Graafschap heeft nog een voorwaardelijke straf openstaan en loopt de kans dat het bij een volgende overtreding een thuisduel zonder publiek moet spelen. De laatste keer dat supporters zich meester maakten van het veld van De Vijverberg kostte De Graafschap dat ruim 20.000 euro. De club kampte toen met schade aan het speelveld en boarding.

Ajax kan woensdag officieel kampioen worden bij De Graafschap. De club heeft voldoende aan een gelijkspel. Ajax kan zich waarschijnlijk ook een (kleine) nederlaag permitteren omdat PSV niet alleen drie punten, maar ook veertien doelpunten moet goedmaken. Er staan hoge hekken rond de tribune voor supporters van de bezoekende club in het stadion van De Graafschap.

Meldplicht

De Doetinchemse club laat weten dat supporters van Ajax zonder een geldig kaartje voor het bezoekersvak niet welkom zijn in Doetinchem en door de politie zullen worden teruggestuurd. Fans die rond de wedstrijd in Doetinchem door de politie worden aangehouden, zijn niet meer welkom bij een eventuele huldiging van Ajax in Amsterdam. Zij krijgen een meldplicht tijdens de huldiging opgelegd.

