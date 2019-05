Gaviria krijgt ritzege na diskwalificatie Viviani

De Italiaan van Deceuninck - Quick-Step kwam weliswaar na 220 kilometer als eerste over de finish in Orbetello maar was even daarvoor van zijn lijn afgeweken. De jury besloot hem de deklasseren, waardoor Gaviria er met de dagzege vandoor ging. Het was zijn vierde zege dit jaar in het shirt van Team Emirates.

Primoz Roglic behield de roze leiderstrui, Tom Dumoulin staat vijfde. Bauke Mollema klom naar de zevende plaats.

De Japanner Sho Hatsuyama was kort na het begin van de rit van maandag de eerste die zich losmaakte van het peloton. De 30-jarige renner van Nippo Vini Fantini Faizanè debuteert in een grote ronde als die van Italië en reed tientallen kilometers lang alleen op kop. Na een kleine honderd kilometer had Hatsuyama een voorsprong van ruim zeven minuten te pakken.

Démare

Bij de eerste tussensprint in Poggibonsi kwam de Japanner dan ook als eerste door, voor Démare. Op 75 kilometer van de streep kwam er een einde aan de vlucht van Hatsuyama. Onder aanvoering van Thomas de Gendt greep het peloton de Japanner, die bijna 150 kilometer solo de rit had aangevoerd.

Primoz Roglic behoudt het roze. Ⓒ BSR Agency

In Grosseto pakte Démare de tweede tussensprint en hoewel de omstandigheden ideaal leken voor een waaieretappe, ontbrandde de koers niet. Giulio Ciccone pakte op zo’n 35 kilometer een paar punten voor de blauwe trui en op zo’n kleine twintig kilometer van de streep werd langzaamaan wel duidelijk dat het publiek geen waaiers te zien zou krijgen.

Slachtoffers

In de laatste tien kilometer kende de etappe nog enkele slachtoffers. Richard Carapaz van Movistar reed lek en moest op de fiets van een ploeggenoot de race vervolgen, terwijl Tao Geoghegan Hart kort voor de finish voor de tweede keer in de etappe onderuit ging. In de massasprint leek Viviani zich uiteindelijk de snelste te tonen, maar wees de organisatie de ritzege uiteindelijk aan Gaviria toe.

De Giro gaat dinsdag verder met de vierde etappe van Orbetello naar Frascati. De renners finishen daar na ongeveer 223 kilometer heuvelop.