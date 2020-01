Bahrain-McLaren maakt ploeg compleet met komst Battaglin

„Enrico completeert onze selectie van 29 renners voor het eerste seizoen als Bahrain-McLaren”, laat teambaas Rod Ellingworth weten. Bij Bahrain wordt hij teamgenoot van onder anderen Wout Poels en Mark Cavendish.

Battaglin zat zonder ploeg nadat zijn vorige team Katusha-Alpecin was gestopt en de World Tour-licentie was overgenomen door Israel Cycling Academy. De 30-jarige Italiaan reed daarvoor drie seizoenen voor Lotto-Jumbo. In 2018 won hij voor de Nederlandse ploeg een etappe in de Giro d’Italia. Dat had hij in 2013 en 2014 ook gedaan in het shirt van Bardiani.

„We zijn verheugd met het aantrekken van zo’n veelzijdig en gedreven talent dat zichzelf al vaak heeft bewezen”, meldt Ellingworth. „We kijken ernaar uit om meer van zijn potentieel vrij te maken.”