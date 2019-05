Wielrenner Roompot aangereden in Italië

De Belgische coureur van Roompot-Charles is met een helikopter naar een ziekenhuis in Brescia vervoerd. Roompot-Charles meldde dat De Bie bij bewustzijn was en dat hij nog nader word onderzocht. De Bie was net pas in Italië gearriveerd voor een tiendaags trainingskamp.

Volgens Belgische media is hij aangereden door een auto die op de verkeerde weghelft reed. Hij zou enkele ribben hebben gebroken en barsten in zijn borstbeen en ruggenwervel hebben opgelopen.