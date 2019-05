Gerbrands hekelt KNVB: ’Geen manier van handelen’

De KNVB besloot eerst enkele wedstrijden te verplaatsen omdat Ajax goed presteerde in de Champions League. Uiteindelijk werd zelfs de hele 33e speelronde uitgesteld van 28 april naar 15 mei. „De procedure leek nergens op”, zei Gerbrands onder meer bij PSV TV.

„Als je duidelijke afspraken maakt over hoe je het gaat oppakken en je wordt op een avond verrast met een telefoontje. Zo gaan we het doen, zeggen ze dan. Dat vind ik geen manier van handelen.”

Gerbrands benadrukt dat PSV de titel niet daarom dreigt mis te lopen. „Dan zouden we excuses zoeken en dat willen we niet”, zegt hij. „Maar ik ga dit wel met de KNVB evalueren. Er wordt een nieuw programma samengesteld voor komend seizoen en we zullen er absoluut rekening mee houden dat dit geen tweede keer gaat gebeuren.”

Ajax wordt woensdag in de uitwedstrijd tegen De Graafschap zo goed als zeker kampioen. De club verdedigt in de laatste speelronde een voorsprong van drie punten en veertien doelpunten op PSV, dat Heracles Almelo ontvangt.