Winnaar Giro-etappe baalt voor concurrent

„Voor mij heeft hij gewonnen”, zei de Colombiaan over zijn Italiaanse collega Elia Viviani, die even daarvoor gedeklasseerd was. „Ik vind het jammer voor hem, hij is een vriend. Volgens mij leverde hij een uitstekende sprint af, maar de jury zag het anders.”

Gaviria vertrok afgelopen winter bij Quick-Step, waar hij een jaar ploeggenoot was van de van Sky overgekomen Viviani. „Elia is goed, hij gaat hier nog ritten winnen”, klonk het troostend uit de mond van de sprinter van Team Emirates. Die boekte al weer zijn vijfde ritzege in de Giro, de vier eerdere waren allemaal in 2017.

„Ik ben klaar voor deze ronde”, sprak hij, om vervolgens toch wat te mopperen over de vele lange ritten. Zeker de komende dagen gaat het vaak over meer dan 230 kilometer. „Je bent laat in het hotel, je gaat laat naar bed. Ik zou meer willen slapen, maar iedereen zit met dat probleem.”