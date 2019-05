Video: Serena Williams gaat ’stuk’ tijdens interview

Williams keerde na een paar maanden zonder tennis tijdens het graveltoernooi van Rome terug op de baan. De volgens velen beste tennisster ooit rekende eenvoudig af met Rebecca Peterson. Na afloop sprak ze met Tennis Channel, maar dat gesprek kwam maar moeizaam op gang.

Telkens als Amritraj zijn inleidende praatje had gehouden kreeg Williams binnen een paar seconden de slappe lach. Na een aantal lachsalvo’s lukte het de 37-jarige Amerikaanse dan toch om serieus antwoord te geven.

Williams, die in de tweede ronde stuit op zus Venus, bevindt zich in goed gezelschap. Roger Federer raakte in 2010 ook al eens lachend de weg kwijt tijdens een vraaggesprek.

