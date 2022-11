Feyenoord-icoon Cor van der Gijp (91) overleden

Van der Gijp vormde samen met Coen Moulijn en Henk Schouten jarenlang een zeer gevreesde voorhoede van Feyenoord. Het trio speelde samen vanaf halverwege de jaren 50 tot 1963, een periode waarin de spits maar liefst 177 keer wist te scoren. Daarmee is Van der Gijp Feyenoords topscorer aller tijden en had hij onder meer een groot aandeel in de landstitels van 1961 en 1962, meldt Feyenoord op zijn site.

Van der Gijp droeg dertien keer het shirt van het Nederlands elftal. Hij maakte zes interlandgoals.

Cor van der Gijp (foto uit 1963) Ⓒ ANP/HH

De in Dordrecht geboren Van der Gijp speelde in zijn jeugdjaren bij Emma en kwam in de zomer van 1955 naar Feyenoord. Een knieblessure zorgde ervoor dat hij pas in 1956 zijn debuut kon maken bij de Rotterdammers.

Na zijn voetbalcarrière werd Van der Gijp, een oom van oud-speler en tv-analist René van der Gijp, trainer van onder meer Veendam en FC Dordrecht. Hij was ook korte tijd technisch directeur van Feyenoord.

Stadsderby met rouwbanden

Feyenoord staat zondag bij de stadsderby met Excelsior stil bij het overlijden van zijn clubtopscorer aller tijden. Voorafgaand aan de wedstrijd wordt een minuut stilte gehouden, terwijl het team van trainer Arne Slot ook met rouwbanden zal spelen.