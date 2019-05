Van der Sar herkent pijn bij Ajacieden

Edwin van der Sar Ⓒ De Telegraaf

’Interessant’ is hoe je de voorbije week van voren naar achteren op z’n minst kunt noemen. Die week begon met een bekerfinale tegen Willem II, na een eerste halve finale tegen Tottenham in Londen waarover veel werd geschreven. Pas na die partij in Engeland kon de focus bij Ajax op de finale in De Kuip. En die viel dus weer tussen de twee halve finales van de Champions League in.