’Dan denken we bij Ajax aan de kleine man met nummer 34’

„Dan is het opeens doorschakelen voor iedereen en zijn we trots op het karakter, de drive en de progressie die we met z’n allen hebben gemaakt. Bij spelers, trainers en iedereen is het niveau omhooggegaan. De manier van spelen en de tactiek zijn erin geslepen. De kwaliteiten van iedereen moeten tot z’n recht komen”, vertelt de algemeen directeur van Ajax.

„Daarom heb ik in de kleedkamer gezegd dat we zo’n fantastisch seizoen wel moeten bekronen. Je moet de schaal nu pakken om het seizoen mooi af te maken. De gretigheid en de ambitie die de spelers zondag toonden, laat zien dat ze inderdaad met een prijs willen afsluiten. In Doetinchem wil Ajax de 34e titel veroveren, waar we die drie jaar terug al hadden moeten halen.”

„En op het moment dat dit gebeurt, denken we bij Ajax allemaal aan de kleine man die in de A-selectie altijd nummer 34 droeg en er helaas niet bij is”, schrijft Van der Sar over Nouri.

Lees in de premiumeditie van De Telegraaf de hele column van Edwin van der Sar.