Tandarts ontdekt kanker bij tennisster

Haar tandarts ontdekte onlangs dat de 26-jarige Gibbs speekselklierkanker heeft, laat ze weten in een verklaring op sociale media. Die vond een bobbeltje op haar gehemelte. Op 17 mei wordt de mondiale nummer 117 van de WTA-ranglijst geopereerd.

De prognose op een volledig herstel is positief voor Gibbs. „Gelukkig is deze zeldzame vorm van kanker goed behandelbaar. De artsen zijn ervan overtuigd dat een medische ingreep voldoende zal zijn. Ik kreeg zelfs toestemming om nog een aantal toernooien te spelen. Die hebben mij wat afleiding bezorgd. Mijn doel is om er tijdens de kwalificaties van Wimbledon weer bij te zijn”, schrijft ze.

Gibbs was in 2017 al eens de nummer 68 van de wereld. Bij zowel de Australian Open als de US Open reikte de tennisster uit Santa Monica al eens tot de derde ronde.

Lees hieronder de hele verklaring van Gibbs: