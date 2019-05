Internazionale nadert CL-voetbal

Het duel eindigde in 2-0. Matteo Politano maakte in de 39e minuut het openingsdoelpunt. Pas in de 86e minuut besliste Ivan Perisic de wedstrijd.

Chievo Verona speelde vanaf de 76e minuut met tien man na de tweede gele kaart voor Nicola Rigoni. Inter draait de laatste weken wat stroef. In de voorgaande drie duels speelde de Milanese ploeg drie keer gelijk.

Met nog twee speelronden te gaan, heeft Internazionale nog één overwinning nodig om zich op eigen kracht te plaatsen voor de Champions League. Nummer vier Atalanta heeft één punt minder en stadgenoot AC Milan en AS Roma staan op vier punten. De top vier in Italië kwalificeert zich voor het kampioenenbal.

Inter speelt nog uit tegen nummer twee Napoli en thuis tegen degradatiekandidaat Empoli.