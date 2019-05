Ajax moet diep in buidel tasten voor Bergwijn

AMSTERDAM - Ajax werkt achter de schermen aan een van de meest spectaculaire transfers ooit in Nederland. De Amsterdammers hebben een balletje opgegooid bij het management van Steven Bergwijn (21) en willen – nu de sterspeler van PSV niet afwijzend tegenover een terugkeer naar Ajax staat én de titelstrijd is gestreden – snel een vervolg geven aan het eerste gesprek, zo melden bronnen rond de Amsterdamse club. „Ik kan niet ontkennen dat Stevie tussen Marc Overmars en mij ter sprake is gekomen”, zegt zaakwaarnemer Fulco van Kooperen desgevraagd.