Verhoeven eist gevecht met Badr Hari

Dat zegt hij in het AD. „Ik wil graag dat mijn eerstvolgende gevecht tegen Badr is. Zoals ik het uitreken, kan dat in december. Dan mag hij namelijk weer vechten. Er zijn voor Glory geen redenen om nog langer te wachten. Mijn laatste gevecht was in september. Dus in december heb ik al een jaar en drie maanden niet gevochten.”

Badr Hari heeft recent voor drie jaar bijgetekend bij Glory. In de tweestrijd van 2016 moest Hari opgeven met een armblessure. „Dit blijft het gevecht dat de mensen willen zien”, zegt Verhoeven. „Dit is waar wij vechtsporters voor leven. Glory heeft gezegd dat ze het gaan bespreken. Wij wachten af en voelen ons ondertussen vrij met andere organisaties verder te praten.”

Glory zegt in een reactie dat er geen mededelingen worden gedaan over onderhandelingen.