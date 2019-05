Hartverwarmende actie Hamilton voor terminale jongen (5)

„Vandaag was ik supergeïnspireerd door het kind dat me een bericht had gestuurd. Hij was mijn engel”, zei Hamilton na zijn gewonnen race met gebroken stem tegenover Sky Sports. Het zieke jongetje Harry uit Redhill kreeg van de Brit een Mercedes-racewagen (!) en zijn gewonnen beker cadeau.

„Hallo Lewis Hamilton. Succes met het winnen van de race in Spanje. En bedankt voor alle cadeautjes. Veel liefs van Harry en vaarwel”, klonk het in een hartbrekende videoboodschap voor de GP in Spanje richting de vijfvoudig wereldkampioen. Harry - die lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker - ging na het opnemen van deze video naar huis om zijn laatste dagen door te brengen met zijn ouders.

Hamilton kreeg de video onder ogen, waarna hij meteen de boodschap deelde op sociale media. „Harry, je weet niet hoeveel deze woorden voor mij betekenen, vriend. Dankjewel, je bent mijn inspiratie vandaag, Harry. Ik zal proberen je trots te maken. Je bent zo’n sterke jongen, ik zou willen dat ik zo sterk als jij was”, schreef de Mercedes-coureur erbij.

Na de gewonnen race van Hamilton, besloot Mercedes met de Brit om een aantal medewerkers richting Redhill te sturen. Daar kreeg Harry de gewonnen F1-beker én een racebolide van Mercedes.

„Het heeft ons een enorme boost gegeven en een grote lach op ons gezicht, in een ontzettend moeilijke tijd in ons leven. Harry denkt nu dat Lewis zijn beste vriend is. En dat is voor een jongetje van vijf ongelofelijk”, schrijft vader James over de geste van Hamilton.