Brama wil door bij FC Twente

,,Ik ben superfit en wil zeker nog niet stoppen met voetballen, want ik heb er nog zoveel plezier in. Het liefst ga ik door bij FC Twente, maar dat moet de club dan ook willen. Het is afwachten wat er gaat gebeuren. Ik wil dan wel van betekenis zijn en niet weer de tweede viool spelen, zoals afgelopen seizoen”, aldus de 33-jarige Brama, die in de afgelopen voetbaljaargang in een lastig parket terecht kwam bij de club, waarmee hij in 2010 landskampioen werd.

Trainer Gonzalo Garcia zag het niet erg zitten in de routinier, gebruikte hem voor de winterstop op een voor Brama ongewone positie en zette hem steeds vaker op de bank en na de winterstop zelfs op de tribune. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij supporters van FC Twente. Na een busopwachtsessie kwam het tot een nachtelijk gesprek tussen boze fans en de technische staf van FC Twente, waarbij trainer Garcia en keeperstrainer Sander Boschker zich negatief uitlieten over de ervaren middenvelder. Dat kwam aan het licht door heimelijke geluidsopnamen die de supporters hadden gemaakt.

De uitspraken van Garcia en Boschker veroorzaakten een storm aan kritiek. Na een gesprek tussen de hoofdpersonen keerde Brama wel weer terug in de wedstrijdselectie, maar speeltijd zat er in het vervolg van het seizoen niet meer in voor hem. Het aanstaande vertrek van Garcia biedt de routinier, die over een aflopend contract bezit, nu weer perspectief bij FC Twente.