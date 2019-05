’Mensen denken dat ik geen problemen heb om miljonair te zijn’

Wie wil er niet Cristiano Ronaldo zijn? De sterspeler van Juventus is de persoon met de meeste Instagram-volgers ter wereld, topscoorder allertijden in de Champions League en kampioen in Engeland, Spanje en Italië.

Alleen is het niet altijd zo makkelijk om Cristiano Ronaldo te zijn, zegt hij zelf. In een openhartig gesprek met La Repubblica zegt de Portugees dat hij weet dat er mensen met getrokken pistolen klaarstaan. „Soms stoort het me dat ik me voortdurend moet bewijzen, dat ik altijd moet laten zien hoe sterk ik ben. Dat is moeilijk. Je wil je niet alleen aan jezelf, maar ook aan anderen en de mensen rondom je bewijzen. Je moet constant trainen, maar er zal een moment komen waarop je zegt: ’Luister, laat me met rust’.”

Robot

We vergeten dat Ronaldo ook maar een mens is, vindt hij. „Ik denk niet dat mensen denken dat ik een robot ben. Maar ze zien me wel als iemand die nooit een probleem kan hebben, nooit eens verdrietig kan zijn, nooit zorgen kan hebben. Mensen denken dat geen problemen hebben en geld hebben hetzelfde is: ’hoe kan hij verdrietig zijn als hij een miljonair is?’”

„Ik ben één van de meest blootgestelde mensen ter wereld. Het is niet gemakkelijk om dingen te verbergen. Dat ze kritiek hebben op mij als profvoetballer, maakt mij niet uit, maar mijn privéleven is intiemer. Ik heb een vriendin, kinderen, een moeder, broers, vrienden. Voor die mensen doen situaties die mijn imago kunnen schaden pijn.”

Met die laatste zin lijkt Ronaldo te verwijzen naar de hetze die ontstond naar aanleiding van de uitspraken van Kathryn Mayorga. De Amerikaanse beweert in 2009 in Las Vegas verkracht te zijn door Ronaldo, iets wat de Portugese stervoetballer ontkent.