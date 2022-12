Van Loon crasht tijdens proloog Dakar Rally: ’Eerste rijdersfout in ruim twee jaar tijd’

„De eerste rijdersfout in ruim twee jaar tijd”, aldus Van Loon, die de vorige editie van de Dakar Rally miste als gevolg van een coronabesmetting. „Heel erg zuur dat we net dat foutje maken in de proloog, waar iedere seconde telt. Ik verwacht dat we zondag achter de toppers mogen starten, dus wat dat betreft valt het mee. Hopelijk is dit de enige fout die ik maak deze rally, het kan nu alleen maar beter gaan. De auto heeft alleen wat cosmetische schade en ik moet even langs de fysio, verder is er niets aan de hand.”

De Zweed Mattias Ekström was in zijn Audi de snelste bij de auto’s. Hij bleef negenvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Loeb uit Frankrijk 1 seconde voor. Stéphane Peterhansel, landgenoot van Loeb en teamgenoot van Ekström, eindigde op 11 seconden als derde. Titelverdediger Nasser Al-Attiyah uit Qatar werd vierde op 12 tellen.

Mattias Ekstöm Ⓒ ANP/HH

Bij de motoren ging de zege naar de Australiër Toby Price, die 1 seconde sneller was dan zijn landgenoot Daniel Sanders. Sam Sunderland, de Britse winnaar van de vorige Dakar Rally, eindigde als tiende op 13 tellen.

De proloog was vooral bedoeld om de startvolgorde voor de eerste etappe van zondag te bepalen. Die rit gaat over zo’n 600 kilometer, met daarin een klassementsproef van 367 kilometer. De rally door Saudi-Arabië duurt twee weken.

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?d6903b3. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.